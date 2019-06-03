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Тема: Вячеслав Моше Кантор
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Вопрос к вам скорее политического характера. Слышали ли вы что нибудь об общественно деятеле Вячеславе Моше Канторе? Как относитесь к его деятельности? расскажите о нем поподробнее
Ой не особо я политику люблю, хотя раньше интересовался очень. Про Вячеслава моше Кантора конечно знаю. Один из самых крупных миллиардеров. Ничего конкретного сказать немогу
Если честно, то впервые слышу о таком деятеле. Вообще, вам можно ведь не спрашивать чужого мнения на этот счет, а почитать про него статью в Википедии. Так то
Я думаю, те, кто хоть раз в жизни интересовался политикой, не по наслышке знают о МОше Канторе, слишком известная личность. Много сделал хорошего. Позитивный человек
Разговоры о политике это всегда хорошо. Попробую вам подсказать по вашему вопросу. Суть в том, что Моше Кантор известен большинству людей, как, наверное, один из самых ярых борцов за права еврейского народа. Безусловно, это может вызывать только восхищение. Если вы заинтересовались, то можете посетить его страницу Вк тут
http://vk.com/viatcheslav.moshe.kantor