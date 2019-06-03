РАЗЫСКИВАЮТСЯ ДВА ЧЕЛОВЕКА, РАБОТАЮТ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ! БЕРУТ ДЕНЬГИ И ПРОПАДАЮТ! ПРОСЬБА ВСЕМ ПРОЧИТАТЬ И ПЕРЕДАТЬ ОСТАЛЬНЫМ!
А КОНКРЕТНЕЕ: Филлипов Валерий (номер телефона 89117427471) страница в фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100012286307337, ИП Сударева Елизавета Геннадьевна (ОГРНИП 319784700131412). Филлипов Валерий ОН НЕЛЕГАЛ ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА, ПОЛЬЗУЕТСЯ ФАЛЬШИВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ и берёт деньги за организацию праздников от лица компании. ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, КЛИЕНТЫ! Нам не безразлична Ваша судьба, НИ ПОД КАКИМ ПРЕДЛОГОМ не сотрудничайте с этими людьми!