Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 3 июня 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 174 посетителя
    Форум: Спрос и Предложение
    Новая тема
    Тема: РОЗЫСК МОШЕННИКОВ
    • gardeev1212 Позавчера в 17:35 «Ответить»
      РАЗЫСКИВАЮТСЯ ДВА ЧЕЛОВЕКА, РАБОТАЮТ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ! БЕРУТ ДЕНЬГИ И ПРОПАДАЮТ! ПРОСЬБА ВСЕМ ПРОЧИТАТЬ И ПЕРЕДАТЬ ОСТАЛЬНЫМ!

      А КОНКРЕТНЕЕ: Филлипов Валерий (номер телефона 89117427471) страница в фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100012286307337, ИП Сударева Елизавета Геннадьевна (ОГРНИП 319784700131412). Филлипов Валерий ОН НЕЛЕГАЛ ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА, ПОЛЬЗУЕТСЯ ФАЛЬШИВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ и берёт деньги за организацию праздников от лица компании. ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, КЛИЕНТЫ! Нам не безразлична Ваша судьба, НИ ПОД КАКИМ ПРЕДЛОГОМ не сотрудничайте с этими людьми!
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода