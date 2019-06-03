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    Пн., 3 июня 2019г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Товары для спорта и отдыха.
    • hinna Позавчера в 17:14 «Ответить»
      Ребята, рекомендую магазин одежды для туризма и активного отдыха
      https://7vershin.com.ua/shop/category/odezhda -
      это интернет-магазин. Здесь вы можете купить качественные перчатки и другие товары для альпинизма, туризма, велоспорта и фитнеса.
      Здесь можно купить одежду, обувь, головные уборы и многое другое,
      а также средства по уходу за снаряжением
      • rewa Вчера в 15:25 «Ответить»
        Интересный магазин. Вы товары продаете через интернет по предоплате или нет? А то хотел бы кое-что у вас заказать там
        • ennik Вчера в 21:51 «Ответить»
          Я не раз уже необходимые мне товары для спорта и отдыха находил тут https://www.metrobas.ru/catalog/sport_i_otdykh/ по адекватным ценам. Выбор достаточно солидный и качество товара очень пристойное. Также ни разу не было проблем с доставкой.
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