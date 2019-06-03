Ребята, рекомендую магазин одежды для туризма и активного отдыха https://7vershin.com.ua/shop/category/odezhda -
это интернет-магазин. Здесь вы можете купить качественные перчатки и другие товары для альпинизма, туризма, велоспорта и фитнеса.
Здесь можно купить одежду, обувь, головные уборы и многое другое,
а также средства по уходу за снаряжением
Я не раз уже необходимые мне товары для спорта и отдыха находил тут https://www.metrobas.ru/catalog/sport_i_otdykh/ по адекватным ценам. Выбор достаточно солидный и качество товара очень пристойное. Также ни разу не было проблем с доставкой.