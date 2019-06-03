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    Пн., 3 июня 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Прием лома цветных металлов
    • karika Позавчера в 16:44 «Ответить»
      Пункт приема металлолома https://metaltochka.ru/ занимается скупкой лома цветных металлов. Купим дорого олово и его сплавы: припои пос30, пос40, пос61, баббиты б-83, б-16; лом аллюминия, бронзы, латуни и медный лом. Есть услуга самовывоза. Работаем круглосуточно.
      • Svetik2244 Позавчера в 21:09 «Ответить»
        Когда мне понадобилось сдать черный и цветной металлолом в Москве, я обратилась в компанию https://metallolom-msk.ru/czenyi-na-lom.html . Цены за 1 кг. достаточно приличные, обслуживание качественное и приятное. Оплата моментальная, без каких-либо отсрочек.
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