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    Пн., 3 июня 2019г.
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    Тема: Хорошие наушники
    • Waselissa Позавчера в 16:35 «Ответить»
      Как думаете, хорошие полноразмерные наушники, какой фирмы взять? Как то читаю отзывы и все не так однозначно, сложно определиться.
      • Arinkaa Вчера в 16:22 «Ответить»
        Они же все нереально дорого стоят ,особенно если как у диджеев
        • Mensey Вчера в 23:44 «Ответить»
          Конечно же фирмы Pioneer. Однозначно топ один среди всех фирм. У меня такие https://khersondaily.com/news/didzhejski...v-vashem-setape сейчас и не разу не пожалела что остановилась именно на этой марке. К тому же просто суперский дизайн, что не мало важно для меня)
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