Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 3 июня 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 160 посетителей
    Форум: Женский форум
    Новая тема
    Тема: Обручальное кольцо
    • Waselissa Позавчера в 16:32 «Ответить»
      Обручальные кольца, стоит вообще покупать разные? Так как мне нравиться одно, парню совсем другое. К чему то общему нам сложно прийти)
      • оличка Вчера в 13:58 «Ответить»
        Если вы не суеверные, то можно и разные кольца носить. Посмотрите обручальные кольца в интернет магазине Крещение. Обратите внимание на Золотое кольцо "Венчальное" с бриллиантом из красного и белого золота, смотрится шикарно. Выбор здесь большой, думаю вы найдете для себя подходящие кольца.
        • Arinkaa Вчера в 16:21 «Ответить»
          Покупайте такое, что бы потом не жалели.
        Вывести
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2019г.

        Форум Нижнего Новгорода