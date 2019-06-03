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    Пн., 3 июня 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Обои или плитка
    • HighMan Позавчера в 12:46 «Ответить»
      Привет всем. Подскажите что лучше выбрать для маленькой кухни, обои или плитку? У меня в данный момент висят обои, но может лучше попробовать что-нибудь новое?
      • TimofeiBloc Позавчера в 17:53 «Ответить»
        Хмм, маленькая кухня имеет свои плюсы и минусы, но на счёт плитки я бы не торопился, она может визуально ещё больше уменьшить и так маленькое помещение. Для таких ситуация применяют отдельные подходы к стилю. Прочитай советы от опытных дизайнеров https://rem.ninja/kuhnya/steny/oboi-na-malenkuyu-kuhnyu.html и ты узнаешь какие дизайнерские стили подходят для маленькой кухни.
      • Сегодня! Мария_Кюри Cегодня в 13:54 «Ответить»
        если честно, нигде и не видела плитку!
        • Сегодня! Ailobna9 Cегодня в 14:28 «Ответить»
          плитку разве что на фартук клеят!
          • New! Horstone Cегодня в 16:39 «Ответить»
            Конечно обои! Плитка не вариант, все правильно написали! Не думали заказать, к примеру, фотообои? Вот тут можно заказать печать фотообоев в любых масштабов.
            Вы так не привязаны к тем принтам, которые продаются, вы сами выбираете картинку, которую хотите, вот с ней и будет принт ваших фотообоев!
            Ну и естественно такое обилие возможностей и вариантов, чем плитка! Как по мне, такой вариант будет куда интереснее!
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