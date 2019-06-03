Хмм, маленькая кухня имеет свои плюсы и минусы, но на счёт плитки я бы не торопился, она может визуально ещё больше уменьшить и так маленькое помещение. Для таких ситуация применяют отдельные подходы к стилю. Прочитай советы от опытных дизайнеров https://rem.ninja/kuhnya/steny/oboi-na-malenkuyu-kuhnyu.html и ты узнаешь какие дизайнерские стили подходят для маленькой кухни.
Конечно обои! Плитка не вариант, все правильно написали! Не думали заказать, к примеру, фотообои? Вот тут можно заказать печать фотообоев в любых масштабов.
Вы так не привязаны к тем принтам, которые продаются, вы сами выбираете картинку, которую хотите, вот с ней и будет принт ваших фотообоев!
Ну и естественно такое обилие возможностей и вариантов, чем плитка! Как по мне, такой вариант будет куда интереснее!