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    Пн., 3 июня 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Помогите советом по ремонту
    • sprosst Позавчера в 08:44 «Ответить»
      Привет всем. Делается ремонт у меня, но комплектующие закупаю я самостоятельно, не доверяю никогда рабочим.

      Так вот, где лучше купить трубы, провода, радиаторы и так далее? Есть какой то магазин где хорошие цены и доставка быстрая по городу?

      Мне нужно это срочно, потому что планирую все закончить через несколько недель.

      Дайте парочку советов если вы компетентны в таких вопросах.
      • Сегодня! drizhka0000 Cегодня в 12:40 «Ответить»
        Купите здесь https://teplosale.ru/ это мой вам совет. Всегда брала там и ни разу не было проблем, техника качественная, комплектующие тоже. Всегда консультируют и подсказывают из личного опыта что лучше взять для моих нужд.

        Радиаторы кстати тоже брала, мне понравились, зима была холодная, но они отработали отлично, теплоотдача идеальная.

        Так что желаю вам удачи!
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