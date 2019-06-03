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    Тема: Упаковка для йогуртов
    • Flyer 31.05.19 в 23:18 «Ответить»
      Собрался начать заниматься и выпускать свой йогурт для чего мне нужна упаковка и вот я ищу где в Туле смогу закупать хорошую упаковку,вы мне можете подсказать ?
      • Alyabyev Позавчера в 01:42 «Ответить»
        Упаковку вам в любом случае нужно будет заказывать так что вам будет проще всего поискать какой нибудь завод изготовитель.
        • Laurent Позавчера в 04:02 «Ответить»
          Упаковку не везде можно хорошую заказать так что мне пришлось выбирать из множества компаний где я смогу заказывать хорошую и качественную,сейчас работаю с этой компанией http://www.milkpack.ru они производят очень хорошую упаковку и цены у них также очень хорошие и делают все всегда в срок.
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