У меня варикозное расширение вен, уже достаточно давно борюсь с ним, безуспешно, вены становятся все синее и все воспаленнее. Недавно мне посоветовали настойку на каштанах от варикоза. Кто-нибудь пробовал, реально помогает?
Эта настойка, как городская легенда, все советуют и никто реального эффекта не видел. Я тоже повелась, пропила по схеме, все до последней капли - толку ноль, вены как были так и остались. Уже не знаю что предпринять, чтобы вены ушли((
Девочки, варикоз такая гадость, вены не уйдут ни от каких настоек, только операционно разве что. но это тоже не на всю жизнь. Удалят вену на одном участке, через пару лет может вылезть на другом. Пейте венотоники, обязательно и регулярно. Я как начала пить Венарус, так ни одной новой венки и сосудика на ногах, боль, отеки - все ушло. Образ жизни еще важен - каблуки пониже, компрессионные колгоки и отказ от вредных привычек. Так то!
А забрасывать их как раз и не нужно, принимать нужно курсами постоянно. Я венарус по 2 месяца 2 раза в год пью, сейчас беру в дозировке 1000 мг, это всего 1 таблетка в день получается, проблем с ногами нет. И мне лучше так, чем операция. Про настойки эти, мази уже столько говорилось переговорилось, не помогают они, вены нужно укреплять изнутри, но все ищут быстрые и простые способы, чтобы раз и стать здоровым, но от варикоза такого чудо-средства нет, только постоянный контроль и лечение.
Вот как раз эта настойка и позиционируется как веноукрепляющая и венотонизирующая, но видимо все-таки нужно брать проверенное, клинически доказано эффективное средство, не экспериментировать над своим здоровьем. Нужно идти к врачу!