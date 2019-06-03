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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Сеть доступных клиник
    • rewa 31.05.19 в 17:26 «Ответить»
      Долго думала в какую лучше клинику пойти,пока не попала на этот сайт https://medihost.ru/clinics ,где можно найти по поиску любую клинику,которая вам удобнее и ближе.
      • hinna 31.05.19 в 21:10 «Ответить»
        Да очень удобно,когда знаешь,где сеть доступных клиник,чтоб можно было выбрать,что тебе больше подходит.
        • ennik Позавчера в 00:29 «Ответить»
          Вечер добрый,могу ещё подсказать вот этот ресурс http://dr-clinic.ru/ ,где можно найти контакты врачей разных специализаций. Можно с ними консультироваться, задавать вопросы, получать ответы, записываться к врачу на прием,а ещё в базе находятся практически все клиники Москвы, с адресами телефонами и подробным описанием всех предоставляемых услуг. Так же есть возможность посмотреть цены и записаться онлайн.Здесь всё очень удобно.
        • Луня Вчера в 15:02 «Ответить»
          Когда у мужа были подозрения на простатит prostatit-i-besplodie.ru, обращались в частную клинику и врача нам посоветовала знакомая, если без знакомых то можно рейтинги посмотреть.
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