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    Форум: Религия
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    Тема: православные праздники
    • vlad371 31.05.19 в 13:43 «Ответить»
      Всем хорошего настроения и доброго дня! Детство моё прошло при советской власти, тогда церковь не жаловали и православные праздники не были в чести. Сегодня, несмотря на то, что в церковь (извините за такое суждение) ходить стало престижно, знания в области православия по-прежнему скудны. А своих детей хотелось бы воспитать в духе уважения к предкам, их вере и традициям. В наше время очень нужно, что бы моральные принципы христианства жили в душе каждого. Подскажите, есть ли хороший православный интернет ресурс, где об этом говорилось доходчиво и ненавязчиво?
      • hopa Вчера в 22:57 «Ответить»
        Знаете может стоит использовать не сайты, а блоги? Как по мне на блоге именно более лояльно все будет доноситься и тем самым Вам более интересно читать будет. А там смотрите прочтете и поймете кому и как будет, может другой формат Вам интереснее будет.
        • Сегодня! kirekoy6 Cегодня в 01:37 «Ответить»
          Меня моя бабуля научила читать молитвы каждое утро и ходить в церковь когда я была маленькой она меня всегда брала на службу в церковь я сейчас хоть и взрослая но про церковь не забываю хочу каждое воскресенье,а молитвы на сайте для православных людей читаю!
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