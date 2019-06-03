Добрый день. Изучаю разные направления инвестирования, в частности, интересует, насколько эффективными являются инвестиции на фондовом рынке, есть ли риски? Кто имеет опыт в таком вопросе, посоветуйте проверенный и актуальный сайт, где можно найти информацию по этой теме.
Вложений совершенно без риска не бывает, нужно их минимизировать, правильно составив инвестиционный портфель из разных финансовых инструментов. Советую вам для начала почитать информацию на этом сайте https://investprofit.info , очень актуально, доступно и грамотно. Рекомендую.