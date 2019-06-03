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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Инвестиции в фондовый рынок.
    • kalinANNA 31.05.19 в 13:05 «Ответить»
      Добрый день. Изучаю разные направления инвестирования, в частности, интересует, насколько эффективными являются инвестиции на фондовом рынке, есть ли риски? Кто имеет опыт в таком вопросе, посоветуйте проверенный и актуальный сайт, где можно найти информацию по этой теме.
      • bagirDEN 31.05.19 в 13:20 «Ответить»
        Вложений совершенно без риска не бывает, нужно их минимизировать, правильно составив инвестиционный портфель из разных финансовых инструментов. Советую вам для начала почитать информацию на этом сайте https://investprofit.info , очень актуально, доступно и грамотно. Рекомендую.
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