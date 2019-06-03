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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: подскажите
    • Gremlin 31.05.19 в 12:45 «Ответить»
      Всем привет! А ктото пробовал майнить криптовалюту? Как у вас получалось или нет? Что нужно для хорошего майнинга?
      • Сегодня! BaraKuda Cегодня в 12:50 «Ответить»
        Слышал, что нужен мощный компьютер и он должен быть постоянно включен. Но может есть уже какие-то другие способы добычи криптовалюты, я не знаю.
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