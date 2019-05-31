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    Пт., 31 мая 2019г.
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    Тема: Кофемашина для офиса
    • Kapan Вчера в 23:27 «Ответить»
      Прошу свое руководство поставить на офисе кофемашину. Они сами кофе не пьют, только зелёный чай. Но если я найду выгодный вариант, то смогу убедить, что хорошее кофе поднимет работоспособность в нашем отделе. Может кто-нибудь подскажет не дорогой вариант?
      • Silena Вчера в 23:33 «Ответить»
        Поищите б/у варианты в интернете. Я себе для домашнего пользования так купила, уже пол года работает без нареканий. У меня рожковая, а вам подойдёт либо зерновая, либо капсульная.
        • Valli Вчера в 23:38 «Ответить»
          Сейчас можно взять кофемашину бесплатно, при условии определенного заказа кофе. Моя начальница в салоне красоты поставила такой. Я там работаю администратором и вижу, что это очень выгодно и кофе вкусный, и обслуживанием и ремонтом полностью занимается компания, которая нам его предоставила. Автор например вот здесь вы можете арендовать кофемашину бесплатно при покупке кофе [url=https://www.ufa-food.ru/]здесь[/url]
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