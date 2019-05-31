Прошу свое руководство поставить на офисе кофемашину. Они сами кофе не пьют, только зелёный чай. Но если я найду выгодный вариант, то смогу убедить, что хорошее кофе поднимет работоспособность в нашем отделе. Может кто-нибудь подскажет не дорогой вариант?
Сейчас можно взять кофемашину бесплатно, при условии определенного заказа кофе. Моя начальница в салоне красоты поставила такой. Я там работаю администратором и вижу, что это очень выгодно и кофе вкусный, и обслуживанием и ремонтом полностью занимается компания, которая нам его предоставила. Автор например вот здесь вы можете арендовать кофемашину бесплатно при покупке кофе [url=https://www.ufa-food.ru/]здесь[/url]