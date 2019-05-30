У меня свое небольшое кафе в Новгороде. Приобрел я этот бизнес уже готовый. Год назад мне казалось, что оборудование на кухне в нормальном состоянии, но я глубоко ошибался, оно уже слишком износилось и его срочно нужно либо меня, либо чинить. Как думаете, что лучше сделать? Большими финансами я пока не располагаю.
Если у вас сейчас не возможности полностью обновить кухонное оборудование, начните с одной единицы и так потихоньку заменяйте раз в пол года, если получится, то чаще. Кухня в ресторане, это одно из главных мест, где все должно быть исправно. Автор оборудование для ресторанов вы можете посмотреть например здесь http://pro-kitchen.ru/
Вы же понимаете, что ни один уважающий себя повар и знающий себе цену не будет работать на кухне, где оборудование не исправно. Посмотрите передачу «На ножах» и вам станет понятно, насколько кухня имеет большое значение в этом бизнесе.