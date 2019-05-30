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    Чт., 30 мая 2019г.
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    Тема: Оборудование для ресторанов
    • New! Victorh Cегодня в 22:46 «Ответить»
      У меня свое небольшое кафе в Новгороде. Приобрел я этот бизнес уже готовый. Год назад мне казалось, что оборудование на кухне в нормальном состоянии, но я глубоко ошибался, оно уже слишком износилось и его срочно нужно либо меня, либо чинить. Как думаете, что лучше сделать? Большими финансами я пока не располагаю.
      • New! Silena Cегодня в 22:53 «Ответить»
        Отдайте в ремонт, то что вам на данный момент более необходимо, пока холодильник или печь будет на ремонте, возьмите в аренду на несколько недель необходимое оборудование.
        • New! Valli Cегодня в 23:04 «Ответить»
          Если у вас сейчас не возможности полностью обновить кухонное оборудование, начните с одной единицы и так потихоньку заменяйте раз в пол года, если получится, то чаще. Кухня в ресторане, это одно из главных мест, где все должно быть исправно. Автор оборудование для ресторанов вы можете посмотреть например здесь http://pro-kitchen.ru/
          • New! Kapan Cегодня в 23:16 «Ответить»
            Вы же понимаете, что ни один уважающий себя повар и знающий себе цену не будет работать на кухне, где оборудование не исправно. Посмотрите передачу «На ножах» и вам станет понятно, насколько кухня имеет большое значение в этом бизнесе.
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