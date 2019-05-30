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    Чт., 30 мая 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Нужен поставщик по зерну.
    • New! Zoro Cегодня в 22:09 «Ответить»
      Здравствуйте. У меня есть не большая ферма в Подмосковье. Развожу курей, кроликов и другую живность.Мне нужно купить 20 тонн пшеницы, ячменя, и кукурузы. Может кто знает хороших поставщиков в Москве? Буду очень благодарен.
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