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    Чт., 30 мая 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Дизайн интерьера
    • Сегодня! gany Cегодня в 20:22 «Ответить»
      Доброго времени суток. Решили обновить гостиную. Подскажите, в каком стиле лучше делать?
      • Сегодня! domovoi2580 Cегодня в 20:26 «Ответить»
        Мы не так давно сделали ремонт на кухне. А когда дело дошло до обстановки мебелью, то тут задумались. О таком деле, как дизайн интерьера https://inthi.ru/ можно посмотреть тут. На сайте много интересной информации. Если интересно, посмотрите.
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