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    Чт., 30 мая 2019г.
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    Форум: Религия
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    Тема: Молитва "Отче Наш"
    • New! GtreJoinH Cегодня в 16:42 «Ответить»
      Господа, сам я не так давно пришел к православной вере. Знаю о том, что одной из главных молитв считается молитва Отче НАш. К сожалению, не имею представления о чем в ней говорится, когда ее использовать и как правильно ею молиться. Можете подсказать?
      • New! SamuRaiX Cегодня в 17:06 «Ответить»
        В эру телевидения ваш вопрос не предоставлется сложным. Смотрите телеканал СПАС а именно передачу " Все о молитве" после 20;00 по Московскому времени.
        • New! GtyrGhj Cегодня в 17:09 «Ответить»
          Молитва отче наш является главной, поскольку ею молился сам Христос своему Отцу (Бог Отец) Использовать такую молитву можно абсолютно при любых начинаниях и сложностях
          • New! MarunFgtre Cегодня в 17:15 «Ответить»
            Привет. Вообще точного трактата когда именно читать эту молитву не существует - как вашей душе угодно. По поводу перевода и о чем в ней говорится почиатйте на сайте Православие РУ
            • New! ScorpAYE Cегодня в 17:24 «Ответить»
              Сам являюсь глубоко верующим православным христианином и вот уже который год почти каждый день молюсь молитвой Отче Наш. Должен вам сказать, что это одна из самых глубоких и сильных молитв из существующих. А по поводу вашего вопроса - в сети есть множество ресурсов с молитвами и их толкованием. Узнать подробнее можете тут http://молитвы.онлайн/molitva-otche-nash/
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