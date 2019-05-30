Господа, сам я не так давно пришел к православной вере. Знаю о том, что одной из главных молитв считается молитва Отче НАш. К сожалению, не имею представления о чем в ней говорится, когда ее использовать и как правильно ею молиться. Можете подсказать?
Сам являюсь глубоко верующим православным христианином и вот уже который год почти каждый день молюсь молитвой Отче Наш. Должен вам сказать, что это одна из самых глубоких и сильных молитв из существующих. А по поводу вашего вопроса - в сети есть множество ресурсов с молитвами и их толкованием. Узнать подробнее можете тут http://молитвы.онлайн/molitva-otche-nash/