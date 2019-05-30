Мне несколько лет назад поставили диагноз — артрит. Первое время болезненные ощущения можно было снять обычными обезболивающими препаратами, но в последнее время заметил что эффект от них стал кратковременный. Мой участковый врач посоветовал сделать мне плазмолифтинг. Подскажите, не опасно ли её делать?И где в МСК можно найти профессиональных врачей для данной процедуры
Плазмолифтинг хороший способ запустить процесс восстановления суставов, говорю вам как человек который проходил эту процедуру в прошлом году. У меня еще с молодости были проблемы с коленями и какие процедуры я только не проходи за свою жизнь чтоб избавится от постоянной ноющей боли в ногах. Случайно нашел сайт клиники "Стопартроз", прочел информацию о том какие услуги они предлагают и записался на предварительную консультацию. Мне предложили пройти процедуру плазмолифтинг по швейцарской технологии regenlab . Конечно, изначально меня это слово пугало, и я не знал чего ожидать. Но, доктор клиники объяснил мне, что это безболезненная процедура и у неё практически нет противопоказаний. Потом у меня взяли кровь и поместили её в центрифугу, чтоб отделить плазму. После чего с помощью обычной иглы ввели её в коленный сустав. Мне понадобилось пройти 5 таких процедур, чтоб почувствовать себя легче. Узнать более подробную информацию об плазмолифтинге и ознакомится с ценами на услугу сможете на сайте клиники.Плазмолифтинг хороший способ запустить процесс восстановления суставов, говорю вам как человек который проходил эту процедуру в прошлом году. У меня еще с молодости были проблемы с коленями и какие процедуры я только не проходи за свою жизнь чтоб избавится от постоянной ноющей боли в ногах. Случайно нашел сайт клиники "Стопартроз", прочел информацию о том какие услуги они предлагают и записался на предварительную консультацию. Мне предложили пройти процедуру https://stopartroz.ru/methods-of-treatment/swiss-plasmolifting.html плазмолифтинг по швейцарской технологии regenlab . Конечно, изначально меня это слово пугало, и я не знал чего ожидать. Но, доктор клиники объяснил мне, что это безболезненная процедура и у неё практически нет противопоказаний. Потом у меня взяли кровь и поместили её в центрифугу, чтоб отделить плазму. После чего с помощью обычной иглы ввели её в коленный сустав. Мне понадобилось пройти 5 таких процедур, чтоб почувствовать себя легче. Узнать более подробную информацию об плазмолифтинге и ознакомится с ценами на услугу сможете на сайте клиники.