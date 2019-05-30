Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 30 мая 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 128 посетителей
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Плазмолифтинг
    • Сегодня! MaKsS_ Cегодня в 15:30 «Ответить»
      Мне несколько лет назад поставили диагноз — артрит. Первое время болезненные ощущения можно было снять обычными обезболивающими препаратами, но в последнее время заметил что эффект от них стал кратковременный. Мой участковый врач посоветовал сделать мне плазмолифтинг. Подскажите, не опасно ли её делать?И где в МСК можно найти профессиональных врачей для данной процедуры
      • Сегодня! Slavaаа Cегодня в 16:21 «Ответить»
        Плазмолифтинг хороший способ запустить процесс восстановления суставов, говорю вам как человек который проходил эту процедуру в прошлом году. У меня еще с молодости были проблемы с коленями и какие процедуры я только не проходи за свою жизнь чтоб избавится от постоянной ноющей боли в ногах. Случайно нашел сайт клиники "Стопартроз", прочел информацию о том какие услуги они предлагают и записался на предварительную консультацию. Мне предложили пройти процедуру плазмолифтинг по швейцарской технологии regenlab . Конечно, изначально меня это слово пугало, и я не знал чего ожидать. Но, доктор клиники объяснил мне, что это безболезненная процедура и у неё практически нет противопоказаний. Потом у меня взяли кровь и поместили её в центрифугу, чтоб отделить плазму. После чего с помощью обычной иглы ввели её в коленный сустав. Мне понадобилось пройти 5 таких процедур, чтоб почувствовать себя легче. Узнать более подробную информацию об плазмолифтинге и ознакомится с ценами на услугу сможете на сайте клиники.Плазмолифтинг хороший способ запустить процесс восстановления суставов, говорю вам как человек который проходил эту процедуру в прошлом году. У меня еще с молодости были проблемы с коленями и какие процедуры я только не проходи за свою жизнь чтоб избавится от постоянной ноющей боли в ногах. Случайно нашел сайт клиники "Стопартроз", прочел информацию о том какие услуги они предлагают и записался на предварительную консультацию. Мне предложили пройти процедуру https://stopartroz.ru/methods-of-treatment/swiss-plasmolifting.html плазмолифтинг по швейцарской технологии regenlab . Конечно, изначально меня это слово пугало, и я не знал чего ожидать. Но, доктор клиники объяснил мне, что это безболезненная процедура и у неё практически нет противопоказаний. Потом у меня взяли кровь и поместили её в центрифугу, чтоб отделить плазму. После чего с помощью обычной иглы ввели её в коленный сустав. Мне понадобилось пройти 5 таких процедур, чтоб почувствовать себя легче. Узнать более подробную информацию об плазмолифтинге и ознакомится с ценами на услугу сможете на сайте клиники.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Статусные часики3(1) Женский форумJosancovsПозавчера в 19:00Weria Cегодня в 18:37
      Радиосистема для гитары3(1) Женский форумJosancovsПозавчера в 19:03Weria Cегодня в 18:36
      Только у нас при единовременном заказе от 15000 рублей доставка за наш счет!1(1) Строительство и ремонтreddeadfdsCегодня в 18:24reddeadfds Cегодня в 18:24
      Английский для детей6(1) Детишки и их делишкиНикофор08.10.18 в 21:18Akcel Cегодня в 18:19
      мойка для дачи3(2) Спрос и ПредложениеБорис БрюсВчера в 22:06s_branov Cегодня в 17:56
      Профосмотр4(3) Спрос и ПредложениеСергей КурданВчера в 22:02karininao Cегодня в 17:53
      малярка3(2) Спрос и ПредложениеВадим КрудсВчера в 21:53s_branov Cегодня в 17:44
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода