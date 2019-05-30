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    Чт., 30 мая 2019г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Отзывы туристов о вариантах отдыха.
    • Сегодня! maiorMAR Cегодня в 14:49 «Ответить»
      Привет всем. Интересует актуальный сервис для помощи туристам в выборе вариантов для отдыха. Если можно, оставьте ссылку.
      • Сегодня! bagirDEN Cегодня в 15:17 «Ответить»
        Могу посоветовать вам информативный сайт https://vsya-planeta.ru/ , можно почитать много полезных статей на тему отдыха в различных странах, описание популярных мест и мероприятий, которые могут привлечь туристов.
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