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    Чт., 30 мая 2019г.
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    Тема: Кто знает хорошее СТО
    • Pechkin Вчера в 22:51 «Ответить»
      Как принято говорить работаю дальнобойщиком. У меня грузовой автомобиль MAN. Думаю пройти диагностику карданного вала, а то чувствую небольшую вибрацию, а дорога это такое. Кто знает хорошее СТО.
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