У нас большая региональная компания по выпуску запасных частей на авто. Хотим выходить на новый уровень. Появилась идея в коммерческом предложении для настоящих и будущих партнеров прикрепить видеоролик о работе нашей компании. Реклама как известно - двигатель торговли. Для съемки и монтажа нашли неплохого видеооператора. Но вот с озвучкой он к сожалению помочь не может. Нужен хороший мужской баритон. Прослушали нескольких человек местных дикторов, но что-то не то с их голосами. Как можно договориться с профессиональным диктором для озвучки нашего видеоролика? Какие есть идеи?
Да, если нужен какой то определенный голос, то на местном уровне он вряд ли найдется. Лучше всего на мой взгляд обращаться к фрилансерам. Они и сделают качественно и денег много не возьмут. Можете посмотреть в компании Инсаунд. Они давно известны и славятся своими крутыми дикторами. Вот их координаты и могу сказать, что отличная озвучка видеороликов это их конек https://insound.com.ua/services/ozvucjka_video/ И старайтесь подбирать человека с чистым голосом.Такие ролики лучше воспринимаются зрителями. Например Первин Антон работает профессионально или другого диктора поищите там.