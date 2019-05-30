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    Чт., 30 мая 2019г.
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    Тема: Профессиональная озвучка видеороликов
    • Миранда Вчера в 21:51 «Ответить»
      У нас большая региональная компания по выпуску запасных частей на авто. Хотим выходить на новый уровень. Появилась идея в коммерческом предложении для настоящих и будущих партнеров прикрепить видеоролик о работе нашей компании. Реклама как известно - двигатель торговли. Для съемки и монтажа нашли неплохого видеооператора. Но вот с озвучкой он к сожалению помочь не может. Нужен хороший мужской баритон. Прослушали нескольких человек местных дикторов, но что-то не то с их голосами. Как можно договориться с профессиональным диктором для озвучки нашего видеоролика? Какие есть идеи?
      • Мирон Вчера в 23:13 «Ответить»
        Да, если нужен какой то определенный голос, то на местном уровне он вряд ли найдется. Лучше всего на мой взгляд обращаться к фрилансерам. Они и сделают качественно и денег много не возьмут. Можете посмотреть в компании Инсаунд. Они давно известны и славятся своими крутыми дикторами. Вот их координаты и могу сказать, что отличная озвучка видеороликов это их конек https://insound.com.ua/services/ozvucjka_video/ И старайтесь подбирать человека с чистым голосом.Такие ролики лучше воспринимаются зрителями. Например Первин Антон работает профессионально или другого диктора поищите там.
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