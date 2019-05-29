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    Ср., 29 мая 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Цинкование труб.
    • Сегодня! Laurent Cегодня в 17:12 «Ответить»
      У меня в Екатеринбурге своя строительная фирма и сейчас заказчик заказал чтобы ему провели оцинкованные трубы и мне нужны услуги по цинкованию труб,можете подсказать где это можно будет сделать ?
      • New! Alyabyev Cегодня в 19:30 «Ответить»
        Мне кажется что на много проще вам сразу закупить уже оцинкованные трубы потому что будет на много сложнее найти компанию которая сможет вам все сделать из оцинковки.
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