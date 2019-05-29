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    Ср., 29 мая 2019г.
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    Тема: Текстильные воздуховоды
    • Сегодня! eva88 Cегодня в 12:35 «Ответить»
      Где их можно найти?
      • Сегодня! sabarinka Cегодня в 12:42 «Ответить»
        Добрый день! Могу вам подсказать. Прибалтийское предприятие «TexAir» много лет работает на Европейском рынке в секторе климатизации и производит системы текстильных воздуховодов для распределения воздуха - https://texair.ru По желанию заказчика, текстильные воздуховоды TexAir поставляются в комплекте со всеми необходимыми аксессуарами для их монтажа.
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