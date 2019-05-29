ребята, кто-то интересуется seo-продвижением сайтов? Не так давно сам решил заняться этим делом, поэтому ищу много полезной и интересной информации по этому поводу. Может, у кого на примете есть какие-то интересные статьи? Делитесь, буду благодарен
обязательно советую прочесть эту https://seoandme.ru/rabochie-seo-trendy-2019-chast1.html статью по продвижению в 2019 году, в которой найдёте немало реально актуальной и полезной информации
там расписано 16 рабочих трендов в SEO, если что, есть ещё вторая часть, её тоже советую не забыть прочесть