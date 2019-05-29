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    Ср., 29 мая 2019г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Обслуживание компьютеров на фирме
    • Сегодня! Flyer Cегодня в 10:31 «Ответить»
      У меня в Ярославле есть своя фирма и сейчас мне нужны услуги по обслуживанию компьютеров и вот я ищу куда смогу обратиться на счет обслуживания,можете мне подсказать ?
      • Сегодня! Alyabyev Cегодня в 12:45 «Ответить»
        У меня вот также своя фирма и у меня есть в штате человек который занимается обслуживанием,я считаю что такой специалист всегда должен быть рядом.
        • New! Laurent Cегодня в 14:53 «Ответить»
          В любой фирме конечно компьютеры должны быть всегда в идеальном состоянии и для этого обслуживание нужно выполнять на высшем уровне что не могут предоставить многие специалисты,я на счет обслуживания сотрудничаю с этой компанией http://itcons76.ru они очень хорошо справляются с работой,обслуживают все на высоком уровне так что вы также можете с ними сотрудничать.
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