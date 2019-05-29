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    Ср., 29 мая 2019г.
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    Форум: Спрос и Предложение
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    Тема: Мобильный выставочный стенд для рекламы
    • New! SamuRaiX Вчера в 22:53 «Ответить»
      Я запланировал размещать на стендах мобильных рекламу собственной компании. Вот планирую для начала их закупить. Можете посоветовать магазин таких стендов?
      • New! GtyrGhj Вчера в 22:59 «Ответить»
        Привет. В принципе такие стенды на заказ изготавливает рекламное агенство Оазис. Заходишь к ним на сайт, оставляешь заявку. С тобой свяжутся и обсудят детали
        • New! ScorpAYE Вчера в 23:07 «Ответить»
          Конечно можем. Я бы рекомендовал обратиться в магазин рекламного оборудования Мега Маркетинг и купить такие стенды именно там. Стоят не дорого и очень прочные
          • New! MarunFgtre Вчера в 23:13 «Ответить»
            Салам. Ну например у меня товарищ такие стенды покупали в магазине LIME _ REKLAMA По ценнику у них сам узнай, в принципе средняя цена вполне. Желаю успехов
            • New! GtreJoinH Вчера в 23:22 «Ответить»
              Сам лично тоже размещаю рекламу собственного бизнеса на мобильных выставочных стендах. Оказывается, очень эффективный способ рекламировать свою продукцию и услуги. Можете рассмотреть вариант покупки мобильного стенда Roll Up standart - вполне надежный и стоит оптимально. Приобрести такой товар можете здесь http://reklamarket.su/katalog/mobilnye-v...rt-80-h-200-sm/
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