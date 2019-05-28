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    Вт., 28 мая 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Где купить камин
    • Сегодня! domovoi2580 Cегодня в 18:28 «Ответить»
      Подскажите магазин, где можно купить камин или печь в дом. Только чтобы с доставкой и адекватными ценами.
      • Сегодня! gany Cегодня в 18:44 «Ответить»
        Посмотрите на складе каминов https://kamin-sklad.ru/ где выбор каминов и печей достаточно большой. Там и доставка есть и цены нормальные. А самое главное, есть из чего выбирать. Смотрите, что подходит по дизайну, размерам,цене. Думаю подыщите себе подходящий камин.
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