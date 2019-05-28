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    Вт., 28 мая 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: что делать с прыщами?
    • Сегодня! Ulya33 Cегодня в 18:18 «Ответить»
      Сейчас так обсыпала на щеке, чем помазать, салицилкой?
      • New! Черепашка Cегодня в 20:27 «Ответить»
        Можно и салицилкой, только она так прижигает, что аж кожа слезает( по крайней мере у меня так
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