Учиться никогда не поздно. Неизвестно как завтра жизнь сложится.
Может, как раз те знания, что получили «для себя», станут вашей новой
профессией. Я, например, просто в попытке сбросить вес, искала диету. А
нашла курсы «консультант по питанию». http://www.wellfitness-
company.ru/course/konsultant-po-pitaniyu Поехала ради этого в Казань, там
находится компания «Wellfitness», которая эти курсы организовала.
Отучилась, получила сертификат об окончании и теперь работаю в нашем
фитнес-центре. Зарплата небольшая, но мне интересна эта работа,
помогать людям здорово. Особенно, когда твои новые знания помогли
сперва тебе.