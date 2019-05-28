Привет. Только недавно стал почитывать мангу, до этого только аниме смотрел.. Около полугода назад нашел для себя лучший контент https://xn--80aai8ag.xn--80asehdb/ , качество на высоте, и обновляется постоянно, и рассортировано по жанрам всё толково...Советую!
Привет. Только недавно стал почитывать мангу, до этого только аниме смотрел.. Около полугода назад нашел для себя лучший контент https://xn--80aai8ag.xn--80asehdb/ , качество на высоте, и обновляется постоянно, и рассортировано по жанрам всё толково...Советую!