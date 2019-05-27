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    Пн., 27 мая 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Предлагаем стать донором яйцеклетки
    • Сегодня! ElenaD Cегодня в 13:18 «Ответить»
      Репродуктивная клиника приглашает к сотрудничеству доноров яйцеклеток! Мы предлагаем высокое разовое вознаграждение до 71 000 рублей (до 284 000 рублей в год), бесплатное медицинское обслуживание, жилье для иногородних и персонального куратора для вашего удобства.
      https://bio-fond.ru/anketa-donora.html
      номер 8 800 505-43-71,
      почта donor@bio-fond.ru
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