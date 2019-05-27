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    Пн., 27 мая 2019г.
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    Тема: Копилка Сбербанк онлайн
    • New! bella56 Cегодня в 00:24 «Ответить»
      Возможность постепенно накопить некоторую сумму посредством автоматизированного перевода с любой карточки по заданным критериям позволяет услуга Копилка в Сбербанке. Рассмотрим ее особенности и способы активации на сайте https://sbankami.ru/vklady/sberbank-kopilka-onlajn.html
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