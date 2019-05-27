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    Пн., 27 мая 2019г.
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    Тема: Существуют ли какие-либо скрытые расходы?
    • Кончерса Вчера в 23:14 «Ответить»
      Поговорим на тему скрытых расходов при аренде частного бизнес самолета.
      Дело в том что предстоит такого рода перелет, в общем мне как раз хочется узнать о том если при подобных перелетах бывают какие либо траты, дополнительные?
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