Привет рыбакам, если тут есть такие Хотел с вами посоветоваться на счет рыбалки, так как сам я не рыбак, но меня пригласил хороший давний товарищ поехать с ним. Я не мог отказать, и естественно не хочу упасть лицом в грязь, так как я ничего не знаю о рыбалке, что вообще нужно брать с собой? Ну кроме удочки конечно же
Не поверить, как это так? Вы что, ни разу не был на рыбалке? Вы потеряли пол жизни)) Теперь надо срочно наганять упущенное.В первую очередь, не забудьте взять наживку для рыбы. Я обычно накапываю свежих червей. Рыба отлично на них клюет.
Подготовка к рыбалке - это большая ответственность))) Тут нужно четко все продумать. Если вы с ночевкой едите, то нужно взять палатку, теплую одежду, куртку. Обязательно нужно взять рези новые сапоги, и желательно повыше. Ну и удочки, наживку для рыбы, еду с собой. Кстати, встречный вопрос рыбакам, никто не покупал себе резиновые сапоги фирмы Aigle https://simms-rus.ru/aigle/ Как то они мне приглянулись, но вот хотелось бы быть уверенным на счет качества, так как цена не самая дешевая.
У нас с мужиками так было. Самым основным это было пару бутылочек горючего для согрева, и так можно было до утра ловить рыбу А если улова не было, то по дороге домой заезжали в супермаркет за рыбой, что бы жена не спалила