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    Пн., 27 мая 2019г.
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    Тема: Поговорим о рыбалке.
    • Valentinchch Вчера в 18:29 «Ответить»
      Привет рыбакам, если тут есть такие Хотел с вами посоветоваться на счет рыбалки, так как сам я не рыбак, но меня пригласил хороший давний товарищ поехать с ним. Я не мог отказать, и естественно не хочу упасть лицом в грязь, так как я ничего не знаю о рыбалке, что вообще нужно брать с собой? Ну кроме удочки конечно же
      • Hakan Вчера в 21:02 «Ответить»
        Не поверить, как это так? Вы что, ни разу не был на рыбалке? Вы потеряли пол жизни)) Теперь надо срочно наганять упущенное.В первую очередь, не забудьте взять наживку для рыбы. Я обычно накапываю свежих червей. Рыба отлично на них клюет.
        • zelenuyslonik Вчера в 22:07 «Ответить»
          Подготовка к рыбалке - это большая ответственность))) Тут нужно четко все продумать. Если вы с ночевкой едите, то нужно взять палатку, теплую одежду, куртку. Обязательно нужно взять рези новые сапоги, и желательно повыше. Ну и удочки, наживку для рыбы, еду с собой. Кстати, встречный вопрос рыбакам, никто не покупал себе резиновые сапоги фирмы Aigle https://simms-rus.ru/aigle/ Как то они мне приглянулись, но вот хотелось бы быть уверенным на счет качества, так как цена не самая дешевая.
          • New! Zoro Вчера в 23:28 «Ответить»
            У нас с мужиками так было. Самым основным это было пару бутылочек горючего для согрева, и так можно было до утра ловить рыбу А если улова не было, то по дороге домой заезжали в супермаркет за рыбой, что бы жена не спалила
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