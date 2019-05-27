Привет рыбакам, если тут есть такиеХотел с вами посоветоваться на счет рыбалки, так как сам я не рыбак, но меня пригласил хороший давний товарищ поехать с ним. Я не мог отказать, и естественно не хочу упасть лицом в грязь, так как я ничего не знаю о рыбалке, что вообще нужно брать с собой? Ну кроме удочки конечно же