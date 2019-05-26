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    Вс., 26 мая 2019г.
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    Тема: Вопрос по обручалке
    • New! Arinkaa Cегодня в 16:53 «Ответить»
      С парнем все не как не можем прийти к чему то общему и взять обручальные кольца. Ему нравится классика да и не хочет он слишком тратиться. У меня совсем противоположный взгляд)
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