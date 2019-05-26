Привет всем. Могу назвать себя меломаном, в последнее время интересуюсь альтернативной музыкой. Посоветуйте , пожалуйста, где найти интересные подборки такого музыкального направления в хорошем качестве.
Посмотрите здесь https://beatspot.org/?q%5Bsearch%5D=%23Alternative , реально классный музыкальный контент, есть музыка всех популярных направлений, поиск удобный, быстрее по сравнению с другими ресурсами добавляют все новинки и , что важно, это не отражается на качестве.Так что, очень рекомендую.