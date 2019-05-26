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    Вс., 26 мая 2019г.
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    Форум: Музыкальный форум
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    Тема: Где найти музыку в жанре Alternative.
    • New! bagirDEN Cегодня в 16:35 «Ответить»
      Привет всем. Могу назвать себя меломаном, в последнее время интересуюсь альтернативной музыкой. Посоветуйте , пожалуйста, где найти интересные подборки такого музыкального направления в хорошем качестве.
      • New! mariMARA Cегодня в 16:48 «Ответить»
        Посмотрите здесь https://beatspot.org/?q%5Bsearch%5D=%23Alternative , реально классный музыкальный контент, есть музыка всех популярных направлений, поиск удобный, быстрее по сравнению с другими ресурсами добавляют все новинки и , что важно, это не отражается на качестве.Так что, очень рекомендую.
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