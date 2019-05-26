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    Вс., 26 мая 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Обшивка дома сайдингом в Подмосковье.
    • Сегодня! krasALISA Cегодня в 11:47 «Ответить»
      Привет всем. У нас дача в подмосковном Серпухове. В этом году решили обновить внешний вид , рассматриваем вариант обшивки сайдингом. Актуальным является вопрос о выборе надежной строительной компании, чтобы сделали все под ключ и в сжатые сроки. Поделитесь своим опытом, если можно.
      • Сегодня! maiorMAR Cегодня в 11:49 «Ответить»
        Мы обшили дачный дом сайдингом лет 5 назад, нравится и внешне, и в плане комфорта. Подходящую компанию искали тщательно, через знакомых вышел на бригаду строителей https://bel-brigada.ru/obshivka-doma-saj...-serpuhove.html . Работы выполнены профессионально, к качеству претензий нет, сделали все оперативно. Цены тоже вполне приемлемые. Рекомендую.
        • Сегодня! Аноним Cегодня в 14:24 «Ответить»
          Мы строили дом под ключ в строительной компании "Краски Жизни".
          Остались довольны всем.
          В нашей жизни стало больше ярких красок)
          После чего рекомендовали эту замечательную компанию всем своим знакомым, они тоже довольны. Рекомендую. У них есть примеры выполненных работ со сметами, очень удобно: http://www.kraski-s.ru/uteplenie-doma/ob...doma-sajdingom/
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