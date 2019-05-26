Привет всем. У нас дача в подмосковном Серпухове. В этом году решили обновить внешний вид , рассматриваем вариант обшивки сайдингом. Актуальным является вопрос о выборе надежной строительной компании, чтобы сделали все под ключ и в сжатые сроки. Поделитесь своим опытом, если можно.
Мы обшили дачный дом сайдингом лет 5 назад, нравится и внешне, и в плане комфорта. Подходящую компанию искали тщательно, через знакомых вышел на бригаду строителей https://bel-brigada.ru/obshivka-doma-saj...-serpuhove.html . Работы выполнены профессионально, к качеству претензий нет, сделали все оперативно. Цены тоже вполне приемлемые. Рекомендую.
Мы строили дом под ключ в строительной компании "Краски Жизни".
Остались довольны всем.
В нашей жизни стало больше ярких красок)
После чего рекомендовали эту замечательную компанию всем своим знакомым, они тоже довольны. Рекомендую. У них есть примеры выполненных работ со сметами, очень удобно: http://www.kraski-s.ru/uteplenie-doma/ob...doma-sajdingom/