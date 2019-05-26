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    Вс., 26 мая 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Как сделать перевод заключенному?
    • Сегодня! imperator7 Cегодня в 11:34 «Ответить»
      Помогите пожалуйста, заключенному нужны деньги.
      • Сегодня! imperator7 Cегодня в 11:35 «Ответить»
        Быть заключенным очень сложно, поэтому надо его поддерживать морально и материально, вот через систему https://fsin24.ru/ можно легко перевести деньги на лицевой счет заключенного, не вижу в этом проблемы. В этой системе еще есть поиск адвокатов.
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