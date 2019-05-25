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    Сб., 25 мая 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Строительство дома из бруса в Подмосковье.
    • New! lansMILA Cегодня в 17:32 «Ответить»
      Решили в этом году построить на участке в Подмосковье дачу из бруса. Никак не можем определиться с выбором надежной бригады строителей. Кто имел положительный опыт в таком вопросе, поделитесь, пожалуйста, контактами и ссылками компаний, которые занимаются строительством таких домов под ключ.
      • New! meliSERG Cегодня в 17:35 «Ответить»
        Мы долго мечтали о деревянном загородном доме, в конце прошлого года закончили строительство. Заказывали услуги под ключ у бригады строителей из Беларуси https://remont-podmoskovie.ru/doma-iz-brusa . Могу дать только положительные отзывы - быстро отозвались, приехали, замеряли, сделали все качественно и оперативно. Приятно удивило, что строители оставили после себя порядок. Так что, рекомендую.
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