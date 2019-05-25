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    Сб., 25 мая 2019г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Проблемы с картошкой
    • Сегодня! Samara12 Cегодня в 15:46 «Ответить»
      Привет, не так давно я начала заниматься огородом и столкнулась с проблемой выращивания картофеля. Каторжный труд я вам так скажу, но больше всего меня раздражают эти вредители, нет никакого спасения.
      • Сегодня! HighMan Cегодня в 16:10 «Ответить»
        Согласен, картошечка любит уход и порой он превращается в тяжкий труд. На счёт вредителей, нужно заранее готовиться к этой проблеме. Посмотри правильный порядок высаживания картошки https://www.youtube.com/watch?v=l8nPkxUdXSA. Не забывай что обработку нужно делать несколько раз. Окучивай картошечку, поливай и получай хороший урожай.
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