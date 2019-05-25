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    Сб., 25 мая 2019г.
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    Тема: К Дню славянской письменности и культуры
    • New! funtik Вчера в 23:43 «Ответить»
      КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ

      Монах Кирилл и праведник Мефодий,
      Два брата, что в Салониках родились,
      Задумали букварь создать славянский,
      Чтоб знал Писанье каждый славянин…
      Кирилл (в миру он – Константин Философ)
      Был с малолетства грамоте обучен.
      Хранил почтенье к древним манускриптам,
      И свиткам, и папирусам знал цену,
      Умел писать на греческом уставе
      И древним слогом изъяснялся вскользь.
      А как подрос, увлёкся богословьем -
      Порассуждать не прочь он был о Боге,
      Хоть знал эклиптику и прочие науки,
      И географию с историей познал.
      Имел усы с курчавою брадою,
      Власы до плеч, как надлежит монаху,
      И карие глаза, к наукам жадны.
      Имел пытливый ум, похвальну память,
      Любил живую речь и складный говор,
      Мог изъясняться с каждым без запинки,
      И всякому ответ давал на всё.
      Библиотекарем служил он Патриаршим,
      Он манускрипты разбирал по полкам,
      Сметая с них попутно пыль веков.
      Порою в диспуты вступал с врагами веры,
      И всякий раз их в преньях побеждал.
      Знал языки Кирилл не понаслышке,
      Он в Корсуне беседовал с русином,
      Расспрашивал о жизни, о торговле -
      И речь того отлично понимал.
      Мефодий, старший брат его, был знатен
      Уж тем, что слыл к наукам прилежаньем,
      Что был горазд в церковных песнопеньях
      И паче прочих книг любил Псалтырь.
      Высок и строен, статен, строгий ликом.
      Имел усы, но вот брады чурался,
      Цирюльню навещал он регулярно,
      Не уважая длинные власы,
      За что носил прозванье Брадобрея.
      Латинице с глаголицею внемля,
      Взяв за основу тридцать восемь знаков,
      Совместно братья азбуку создали,
      Переложив попутно на славянский
      Священное Писанье и Псалтырь.
      В Моравию, по просьбе Ростислава,
      Свои труды отправили с обозом,
      А вскоре к князю прибыли и сами,
      Чтоб церковь там славянскую создать.
      По смерти ж брата младшего, Кирилла,
      Мефодий претерпел гоненья веры -
      В тюрьме Баварской, на воде и хлебе,
      Как еретик, свой коротал он век…
      Но позже, став епископом Моравским,
      Вновь преуспел на ниве просвещенья,
      И тем уж мил славянскому народу,
      Что знанья передал ученикам.
      Русь посетив, и сербов, и поляков,
      Над азбукой немного поразмыслив,
      Они её слегка подсократили
      И - братьев в честь - Кириллицей назвали,
      Чтоб помнил их всяк сущий славянин…
      А церковь Православная двух братьев,
      Кирилла и Мефодия Солунских,
      За их труды, за их дела благие,
      За всё, чем мир славянский им обязан,
      Созвав Собор, причислила к Святым.

      Павел Михалёв
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