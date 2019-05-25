Монах Кирилл и праведник Мефодий,
Два брата, что в Салониках родились,
Задумали букварь создать славянский,
Чтоб знал Писанье каждый славянин…
Кирилл (в миру он – Константин Философ)
Был с малолетства грамоте обучен.
Хранил почтенье к древним манускриптам,
И свиткам, и папирусам знал цену,
Умел писать на греческом уставе
И древним слогом изъяснялся вскользь.
А как подрос, увлёкся богословьем -
Порассуждать не прочь он был о Боге,
Хоть знал эклиптику и прочие науки,
И географию с историей познал.
Имел усы с курчавою брадою,
Власы до плеч, как надлежит монаху,
И карие глаза, к наукам жадны.
Имел пытливый ум, похвальну память,
Любил живую речь и складный говор,
Мог изъясняться с каждым без запинки,
И всякому ответ давал на всё.
Библиотекарем служил он Патриаршим,
Он манускрипты разбирал по полкам,
Сметая с них попутно пыль веков.
Порою в диспуты вступал с врагами веры,
И всякий раз их в преньях побеждал.
Знал языки Кирилл не понаслышке,
Он в Корсуне беседовал с русином,
Расспрашивал о жизни, о торговле -
И речь того отлично понимал.
Мефодий, старший брат его, был знатен
Уж тем, что слыл к наукам прилежаньем,
Что был горазд в церковных песнопеньях
И паче прочих книг любил Псалтырь.
Высок и строен, статен, строгий ликом.
Имел усы, но вот брады чурался,
Цирюльню навещал он регулярно,
Не уважая длинные власы,
За что носил прозванье Брадобрея.
Латинице с глаголицею внемля,
Взяв за основу тридцать восемь знаков,
Совместно братья азбуку создали,
Переложив попутно на славянский
Священное Писанье и Псалтырь.
В Моравию, по просьбе Ростислава,
Свои труды отправили с обозом,
А вскоре к князю прибыли и сами,
Чтоб церковь там славянскую создать.
По смерти ж брата младшего, Кирилла,
Мефодий претерпел гоненья веры -
В тюрьме Баварской, на воде и хлебе,
Как еретик, свой коротал он век…
Но позже, став епископом Моравским,
Вновь преуспел на ниве просвещенья,
И тем уж мил славянскому народу,
Что знанья передал ученикам.
Русь посетив, и сербов, и поляков,
Над азбукой немного поразмыслив,
Они её слегка подсократили
И - братьев в честь - Кириллицей назвали,
Чтоб помнил их всяк сущий славянин…
А церковь Православная двух братьев,
Кирилла и Мефодия Солунских,
За их труды, за их дела благие,
За всё, чем мир славянский им обязан,
Созвав Собор, причислила к Святым.