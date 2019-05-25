КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ



Монах Кирилл и праведник Мефодий,

Два брата, что в Салониках родились,

Задумали букварь создать славянский,

Чтоб знал Писанье каждый славянин…

Кирилл (в миру он – Константин Философ)

Был с малолетства грамоте обучен.

Хранил почтенье к древним манускриптам,

И свиткам, и папирусам знал цену,

Умел писать на греческом уставе

И древним слогом изъяснялся вскользь.

А как подрос, увлёкся богословьем -

Порассуждать не прочь он был о Боге,

Хоть знал эклиптику и прочие науки,

И географию с историей познал.

Имел усы с курчавою брадою,

Власы до плеч, как надлежит монаху,

И карие глаза, к наукам жадны.

Имел пытливый ум, похвальну память,

Любил живую речь и складный говор,

Мог изъясняться с каждым без запинки,

И всякому ответ давал на всё.

Библиотекарем служил он Патриаршим,

Он манускрипты разбирал по полкам,

Сметая с них попутно пыль веков.

Порою в диспуты вступал с врагами веры,

И всякий раз их в преньях побеждал.

Знал языки Кирилл не понаслышке,

Он в Корсуне беседовал с русином,

Расспрашивал о жизни, о торговле -

И речь того отлично понимал.

Мефодий, старший брат его, был знатен

Уж тем, что слыл к наукам прилежаньем,

Что был горазд в церковных песнопеньях

И паче прочих книг любил Псалтырь.

Высок и строен, статен, строгий ликом.

Имел усы, но вот брады чурался,

Цирюльню навещал он регулярно,

Не уважая длинные власы,

За что носил прозванье Брадобрея.

Латинице с глаголицею внемля,

Взяв за основу тридцать восемь знаков,

Совместно братья азбуку создали,

Переложив попутно на славянский

Священное Писанье и Псалтырь.

В Моравию, по просьбе Ростислава,

Свои труды отправили с обозом,

А вскоре к князю прибыли и сами,

Чтоб церковь там славянскую создать.

По смерти ж брата младшего, Кирилла,

Мефодий претерпел гоненья веры -

В тюрьме Баварской, на воде и хлебе,

Как еретик, свой коротал он век…

Но позже, став епископом Моравским,

Вновь преуспел на ниве просвещенья,

И тем уж мил славянскому народу,

Что знанья передал ученикам.

Русь посетив, и сербов, и поляков,

Над азбукой немного поразмыслив,

Они её слегка подсократили

И - братьев в честь - Кириллицей назвали,

Чтоб помнил их всяк сущий славянин…

А церковь Православная двух братьев,

Кирилла и Мефодия Солунских,

За их труды, за их дела благие,

За всё, чем мир славянский им обязан,

Созвав Собор, причислила к Святым.



Павел Михалёв