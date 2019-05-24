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|Тема:
|Педагогическая поэма
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|https://www.stihi.ru/2019/05/24/218
Педагогическая поэма
Дети дохлую кошку нашли
И принесли ее в дом
А когда они в школу пошли
Их отец ее съел под столом
Не скал он тем детям - просите
Типа я третий день голодаю
А попросил – принесите
Дохлого пса, что лежит за сараем
Его там прикрыли ветками
Думали, что никто не найдет
Угощу конфетками
Того кто его принесет.
Он съел того пса на обед
И после продолжил распитье.
А когда дети спросили конфет
Тут уж сказал – извините
Дети переглянулись
И со словами – ах, ты зараза
В ногу ему воткнули
Ножик четыре раза.
Хотели еще попинать
Но помешал процессу
Сосед, что успел позвать
Нужные службы и прессу
Детям прямо сказал участковый
- Папу вашего будем судить
Есть в России закон суровый
Нельзя детям малым пиздить
Как героев их встретила школа.
Много кто получил пиздюлей.
Они подписали под пиздоболов
Старшеклассников и учителей.
Обеды побольше стали
Стены покрасили, все везде чисто
Ведь школу с тех подметали
И Директор, и активисты
Так что, птицы, на юг летите
И те, кто из вас долетит
Пожалуйста, там расскажите
Что нам не надо пиздить
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Очень красивая поэма. А мне еще нравится на досуге читать прозу. Очень много книг есть тут: https://getlib.ru/proza/
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