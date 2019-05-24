Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 24 мая 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 152 посетителя
    Форум: Философия, Психология, Эзотерика
    Новая тема
    Тема: Педагогическая поэма
    • Сегодня! njnjnj Cегодня в 14:41 «Ответить»
      https://www.stihi.ru/2019/05/24/218
      Педагогическая поэма

      Дети дохлую кошку нашли
      И принесли ее в дом
      А когда они в школу пошли
      Их отец ее съел под столом

      Не скал он тем детям - просите
      Типа я третий день голодаю
      А попросил – принесите
      Дохлого пса, что лежит за сараем

      Его там прикрыли ветками
      Думали, что никто не найдет
      Угощу конфетками
      Того кто его принесет.

      Он съел того пса на обед
      И после продолжил распитье.
      А когда дети спросили конфет
      Тут уж сказал – извините

      Дети переглянулись
      И со словами – ах, ты зараза
      В ногу ему воткнули
      Ножик четыре раза.

      Хотели еще попинать
      Но помешал процессу
      Сосед, что успел позвать
      Нужные службы и прессу

      Детям прямо сказал участковый
      - Папу вашего будем судить
      Есть в России закон суровый
      Нельзя детям малым пиздить

      Как героев их встретила школа.
      Много кто получил пиздюлей.
      Они подписали под пиздоболов
      Старшеклассников и учителей.

      Обеды побольше стали
      Стены покрасили, все везде чисто
      Ведь школу с тех подметали
      И Директор, и активисты

      Так что, птицы, на юг летите
      И те, кто из вас долетит
      Пожалуйста, там расскажите
      Что нам не надо пиздить
      • New! ola88 Cегодня в 16:40 «Ответить»
        Очень красивая поэма. А мне еще нравится на досуге читать прозу. Очень много книг есть тут: https://getlib.ru/proza/ Которые можно скачать бесплатно и без регистрации.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Купить шампура2(1) Туризм, путешествияХодячая эмоцияПозавчера в 22:06Петр Красилов Cегодня в 16:54
      Педагогическая поэма2(1) Философия, Психология, ЭзотерикаnjnjnjCегодня в 14:41ola88 Cегодня в 16:40
      Банк10(1) Банковский форумTolyaZarubin17.04.19 в 19:09ola88 Cегодня в 16:36
      Визитки16(1) Форум хорошего настроенияMaria1205.03.17 в 15:52Ivan32 Cегодня в 16:17
      Мужчины, вы где?1(1) Женский форумMashkaCегодня в 16:06Mashka Cегодня в 16:06
      Предлагаем выгодное сотрудничество для суррогатных мамочек1(1) Детишки и их делишкиMarysaXXXCегодня в 16:06MarysaXXX Cегодня в 16:06
      Грузоперевозка стройматериалов.16(1) АвтоФорумzelenuyslonik25.04.19 в 17:16Horstone Cегодня в 16:04
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода