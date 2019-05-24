https:// www.stihi.ru/2019/05/24/218

Педагогическая поэма



Дети дохлую кошку нашли

И принесли ее в дом

А когда они в школу пошли

Их отец ее съел под столом



Не скал он тем детям - просите

Типа я третий день голодаю

А попросил – принесите

Дохлого пса, что лежит за сараем



Его там прикрыли ветками

Думали, что никто не найдет

Угощу конфетками

Того кто его принесет.



Он съел того пса на обед

И после продолжил распитье.

А когда дети спросили конфет

Тут уж сказал – извините



Дети переглянулись

И со словами – ах, ты зараза

В ногу ему воткнули

Ножик четыре раза.



Хотели еще попинать

Но помешал процессу

Сосед, что успел позвать

Нужные службы и прессу



Детям прямо сказал участковый

- Папу вашего будем судить

Есть в России закон суровый

Нельзя детям малым пиздить



Как героев их встретила школа.

Много кто получил пиздюлей.

Они подписали под пиздоболов

Старшеклассников и учителей.



Обеды побольше стали

Стены покрасили, все везде чисто

Ведь школу с тех подметали

И Директор, и активисты



Так что, птицы, на юг летите

И те, кто из вас долетит

Пожалуйста, там расскажите

Что нам не надо пиздить