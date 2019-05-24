В интерьере современных домов и квартир столы и стулья занимают чрезвычайно важное положение. Стулья предлагают комфортное и удобное место для отдыха, работы или семейных обедов, а предназначение столов всегда зависит от функциональности. Так, можно выбрать столы компьютерные, рабочие, журнальные, обеденные. По правилам подобранный комплект из стульев и обеденного стола способен преобразить залу или столовую комнату, а большой стол из массива будет эффектно выглядеть в кабинете делового человека.



Предназначение и особенности столов и стульев в дизайне





Столы и стулья могут изготавливаться из металла, пластика, стекла, шпона, ЛДСП. Довольно частое явление - сочетание двух-трех и больше материалов. Также, важно правильно подобрать направление стиля. Ведь если дизайн создан в стиле классическом, то металл и стекло, больше подходящие для хай-тек, будут выглядеть чужеродными деталями.



Не менее важно применение стола. Журнальный стол разительно отличается от кухонного или обеденного, по причине того, что они выполняют различные функции. Чаще всего, потребитель четко осознает, для каких целей он покупает стулья и стол. Вот почему затруднений на этапе выбора не бывает. Зато огромный выбор стульев и столов в интернет-магазине иногда приводит к раздумьям - какой именно стол следует купить, поскольку они все прекрасны.





Учимся выбирать столы и стулья правильно





Чтобы купить стол, следует определить несколько параметров. В первую очередь, смотрят на другие элементы дизайна, материал, внешний вид, стиль. Стол не должен смотреться лишней деталью обстановки, следует подобрать его так, чтобы он органично влился в дизайн, стал его частью. Стулья и столы должны быть произведены из подобного материала, как и другая мебель, соответствовать стилевому направлению.



Еще один важный параметр - как его его планируют применять. Если приобретается стол для обедов, то он может быть овальным, круглым, квадратным. Следующий критерий - функциональность стола. Если это обеденный стол, то он может быть любой формы: овальным, круглым, квадратным. Исходя из величины семьи, выбирают его размер. Многие люди выбирают складные столы с функцией трансформера, способные значительно увеличиваться в габаритах, в сложенном состоянии занимаямалую площадь. Столы для кабинетов также характеризуются многофункциональностью и всевозможным назначением. Это может быть обычный стол для работы с бумагами или оснащенный шкафчиками, полочками, ячейкой для компьютера.



Подбирая деревянный стул в интернет-магазине, проконсультируйтесь со специалистами, которые помогут определить, который из различных предложений ассортимента может стать оптимальным выбором.



Источник https://s-stolov.ru/