Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 24 мая 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 98 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Выбираем и покупаем столы и стулья в залу, гостиную, кухню, столовую
    • New! reddeadfds Cегодня в 11:57 «Ответить»
      В интерьере современных домов и квартир столы и стулья занимают чрезвычайно важное положение. Стулья предлагают комфортное и удобное место для отдыха, работы или семейных обедов, а предназначение столов всегда зависит от функциональности. Так, можно выбрать столы компьютерные, рабочие, журнальные, обеденные. По правилам подобранный комплект из стульев и обеденного стола способен преобразить залу или столовую комнату, а большой стол из массива будет эффектно выглядеть в кабинете делового человека.

      Предназначение и особенности столов и стульев в дизайне


      Столы и стулья могут изготавливаться из металла, пластика, стекла, шпона, ЛДСП. Довольно частое явление - сочетание двух-трех и больше материалов. Также, важно правильно подобрать направление стиля. Ведь если дизайн создан в стиле классическом, то металл и стекло, больше подходящие для хай-тек, будут выглядеть чужеродными деталями.

      Не менее важно применение стола. Журнальный стол разительно отличается от кухонного или обеденного, по причине того, что они выполняют различные функции. Чаще всего, потребитель четко осознает, для каких целей он покупает стулья и стол. Вот почему затруднений на этапе выбора не бывает. Зато огромный выбор стульев и столов в интернет-магазине иногда приводит к раздумьям - какой именно стол следует купить, поскольку они все прекрасны.


      Учимся выбирать столы и стулья правильно


      Чтобы купить стол, следует определить несколько параметров. В первую очередь, смотрят на другие элементы дизайна, материал, внешний вид, стиль. Стол не должен смотреться лишней деталью обстановки, следует подобрать его так, чтобы он органично влился в дизайн, стал его частью. Стулья и столы должны быть произведены из подобного материала, как и другая мебель, соответствовать стилевому направлению.

      Еще один важный параметр - как его его планируют применять. Если приобретается стол для обедов, то он может быть овальным, круглым, квадратным. Следующий критерий - функциональность стола. Если это обеденный стол, то он может быть любой формы: овальным, круглым, квадратным. Исходя из величины семьи, выбирают его размер. Многие люди выбирают складные столы с функцией трансформера, способные значительно увеличиваться в габаритах, в сложенном состоянии занимаямалую площадь. Столы для кабинетов также характеризуются многофункциональностью и всевозможным назначением. Это может быть обычный стол для работы с бумагами или оснащенный шкафчиками, полочками, ячейкой для компьютера.

      Подбирая деревянный стул в интернет-магазине, проконсультируйтесь со специалистами, которые помогут определить, который из различных предложений ассортимента может стать оптимальным выбором.

      Источник https://s-stolov.ru/
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Окна панорамные из дерева3(3) Мебель, интерьеры, домMaKsS_Cегодня в 13:02Slavaаа Cегодня в 13:11
      Грузоперевозка стройматериалов.14(3) АвтоФорумzelenuyslonik25.04.19 в 17:16Natali90 Cегодня в 13:10
      гепатит С8(3) Спрос и ПредложениеКоля Друнг01.01.19 в 14:59Antrips Cегодня в 12:58
      Женская одежда5(1) Мода, одежда, обувьKarolina04.03.19 в 16:03Анисья Cегодня в 12:44
      Лечение от алкоголизма1(1) Медицина и ЗдоровьеRitTa57Cегодня в 12:41RitTa57 Cегодня в 12:41
      интересная игра1(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыOlga12Cегодня в 12:39Olga12 Cегодня в 12:39
      Магне Б6 при беременности2(1) Женский форумBloodancerВчера в 11:40Gallina Cегодня в 12:37
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода