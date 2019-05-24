Если в кафе будет своя изюминка, то посетители точно будут. Например почему в пиплс столько людей ходят? Потому что там шикарный выбор блюд, все готовится на гриле и при вас, то есть вы видите вес процесс. Но например у нас нет ни одного кафе, где подают диетические блюда, поэтому вам можно это на заметку взять. А что касается мебели, то она должна быть максимально удобной для гостей, поэтому советую не стулья для кафе брать, а диваны, тем более они есть разных размеров и цветов