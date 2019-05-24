Всем привет. Мы с мужем решили открыть небольшое кафе быстрого питания у нас в городе. Уже нашли помещение, собираем документы. Параллельно с этим я ищу, где можно закупить качественную мебель по адекватным ценам. Может быть подскажите проверенные магазины и чтобы вы хотели видеть в меню кафе?
Очередной макдак что ли открываете? Вы уверены, что он себя окупит? Как по мне лучше деньги во что-то другое вложить, так как у нас кафе на каждом углу, а посетителей там толком нет,так как цены высокие на все.
Если в кафе будет своя изюминка, то посетители точно будут. Например почему в пиплс столько людей ходят? Потому что там шикарный выбор блюд, все готовится на гриле и при вас, то есть вы видите вес процесс. Но например у нас нет ни одного кафе, где подают диетические блюда, поэтому вам можно это на заметку взять. А что касается мебели, то она должна быть максимально удобной для гостей, поэтому советую не стулья для кафе брать, а диваны, тем более они есть разных размеров и цветов https://proffbar.ru/catalog/divany