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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Порядок заочного производства суда
    • Сегодня! Jurino Cегодня в 03:03 «Ответить»
      При рассмотрении дела в порядке заочного производства суд проводит судебное заседание в общем порядке, исследует доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и принимает решение, которое именуется заочным. Вот тут http://www.giport.ru/forum/yurist/ пишут про это
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