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    Чт., 23 мая 2019г.
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    Тема: как выбрать хороший ресторан
    • New! Никита Склярен Cегодня в 22:42 «Ответить»
      как вариант можно через https://gettable.ru выбрать хороший ресторан, мы так всегда делаем, в общем суть этого сервиса в том, что выставляшеь фильтры и система советует заведение исходя из параметров, можно кстати там же и столик забронировать и сделать предзаказ.
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