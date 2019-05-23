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    Форум: ЗооМир
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    Тема: Как удалить запах от кошки.
    • New! vorog50 Cегодня в 15:48 «Ответить»
      Подобрал приблудную кошку. Помыл , накормил. Только , когда знакомые заходят прямо с порога - У тебя что кошка? Запах чувствуется. Решил с этим бороться , что только не делал и спреем брызгал и женкиными дезиками обрабатывал. Без толку. Пока в инете ненашел это средство- Odorgone Animal Gold Обработал и все прошло. А главное для кошки безопасно .
      • New! grat Cегодня в 15:55 «Ответить»
        Привет. У меня тоже такая проблемка. Только не с кошкой а с собакой. Спасибо за информацию обязательно по пробую. Может подскажете , где его можно приобрести.
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