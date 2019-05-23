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    Форум: Женский форум
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    Тема: Магне Б6 при беременности
    • New! Bloodancer Cегодня в 11:40 «Ответить»
      Недавно моя хорошая знакомая которая в данный момент беременна ,попала в больницу с температурой. И врачи ей там установили диагноз ОРВ ну и выписали кучу витаминов. Подскажите можно ли на 3-ем месяце принимать Магне Б6?
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